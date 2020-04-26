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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla ile görüştü!

İsveç'te corona virüsüne yakalanan ve orada yeterli ilgiyi görmemesi üzerine Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
18:58 -
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İsveç’te yüksek ateş ve nefes darlığına rağmen evine gönderilen corona hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla, yaşananları bir videoyla duyurması üzerine İsveç’e ambulans uçak gönderilmiş ve Gülüşken ile çocukları Türkiye’ye getirilmişti.

ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyla’yı arayarak bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bugün İsveç’ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey’in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah’a şükürler olsun.

*Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz…

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Son güncelleme: 18:59 26.04.2020
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