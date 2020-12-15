Dakika dakika son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre en son nerede deprem oldu?

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

AYDIN’DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 05.45'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VAN’DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, Van’da bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre Tuşba ilçesinde saat 00:58’de olan depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı.

VAN VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmediğini aktardı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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