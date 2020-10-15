Davutoğlu: AYM’ye verilen bireysel müracaat hakkını da ortadan kaldırmaya yönelebilirler

HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Ahmet Davutoğlu’nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Sağlam ve Davutoğlu, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

“BU KAOSA SEBEBİYET VERİR”

Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararının ardından ilgili yerel mahkemenin kararının sorulması üzerine Davutoğlu, şunları söyledi;

*Hukuki bir konuda Anayasa Mahkemesi, üst mahkeme olarak bir karar verdiği zaman alt mahkemelerin bu kararı yok sayması, demokratik hukuk devleti ilkelerinde ve yargının kendi içinde hiyerarşisine aykırı düşer, yasalarımıza ve anayasal hükümlerimize de açık bir şekilde ihlalidir.

*Alt mahkeme yeniden yargılar ama Anayasa Mahkemesi’nin kararını yok saydığınız zaman bir müddet sonra başka mahkemeler de diğer mahkemelerinin kararlarını yok sayarlar.

*Bu bir kaosa sebebiyet verir. Burada bizim tutumumuz açıktır. Anayasa Mahkemesi oradaki hakimlerin hür vicdanlarıyla karar vermesi gereken ve hiçbir baskı altında kalmaması gereken bir yapıdır.

“ÖNCE İTİBARSIZLAŞTIRIYORLAR, SONRA TASFİYE EDİYORLAR”

İktidarın Türkiye’deki denetim mekanizmalarını önce itibarsızlaştırdığını sonra da tasfiye ettiğini belirten Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne de aynı süreç uygulandığını söyledi. Davutoğlu şöyle konuştu;

*Beni kaygılandıran sadece bu karar değildir. Bu iktidar Türkiye’deki tüm denetim mekanizmalarını birer birer tasfiye etme düşüncesinde. Önce itibarsızlaştırıyor, sonra tasfiye ediyor.

*Parlamentoyu 2017 Anayasasıyla, değişikliğiyle etkisizleştirdi, itibarsızlaştırdı şimdi kimse parlamentoyu dengeleyici bir güç gibi göremiyor. Sivil toplum kuruluşların tek tek hedef alıyorlar, üniversiteleri kapatıyorlar, Tabipler Odası’nı kapatmaya kalkıyorlar.

*Şimdi de Anayasa Mahkemesi’ni önce itibarsızlaştırma sonra üzerlerine demokrasinin kılıcını tutarak Anayasa Mahkemesi’nin önünde bekleyen dosyalarla ilgili mahkemenin vicdanını etkilemeye çalışıyorlar.

*Sonrasında da sayın Bahçeli’nin dediği gibi kapatmaya gidecekler. Peki nereye doğru gidiyor bu, tek merkezli bir otoriter devlet anlayışına…

*Tek parti iktidarını eleştirerek bu günlere gelmiş olan bugünkü iktidarın tek parti döneminde yaşanan her şeyi neredeyse bugün hayata geçiriyor olması büyük demokrasi için tehlikedir.

“ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELEBİLİRLER”

İktidarın Anayasa Mahkemesi’ne verilen bireysel müracaat hakkını ortadan kaldırmaya teşebbüse yönelebileceğini aktaran Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Valilerin il başkanı gibi davrandıkları bir dönemde Anayasa Mahkemesi’nin siyasi talimata bakar gibi davranmasını beklemek kuvvetler ayrılığını tümüyle ortadan kaldırır, demokratik hukuk devletinin sonu haline gelir.

*Kaygımız şudur ki benim de içinde bulunduğum hükümetler tarafından Anayasa Mahkemesi’ne verilen bireysel müracaat hakkını da ortadan kaldırmaya teşebbüse yönelebilirler.

*İnsanların nihayet baskılar karşısında gidecekleri tek kapı kaldı Anayasa Mahkemesi o kapıyı kapatma niyetindeler.

“ERDOĞAN SABAH SÖYLEDİĞİNİ AKŞAM REDDEDİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçimle ilgili söylediği “erken seçim kabile devletlerinde olur” sözlerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, daha öncede erken seçim olduğunu belirterek Erdoğan’ın hafıza kaybı yaşadığını söyledi.

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

*Erdoğan’ın erkem seçimle ilgili Kabile devleti söylemi sanki Türkiye’yi hiç idare etmemiş birine ve kendi sözlerini unutmuş birine benziyor. Bu hafıza kaybıdır başka bir şey değil.

*Ve devlet adamları hafızalarını kaybettiklerinde basiretlerini ve karar verme yeteneklerini kaybederler. 2018 Mart ayı ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019’da yapılması bekleniyor.

*Mart ayında arşivlere bakın sayın Cumhurbaşkanı sayın Bahçeli erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir diyor. Düşünün vatana ihanet şimdi de kabile anlayışı…

*Ancak 2018’in Mayıs’ında erken seçim karar alındı. 24 Haziran 2018 de erken seçime gidildi. Şimdi vatana kim ihanet etmiş oldu?

*Erdoğan günlük yaşıyor hatta saatlik. Sabah söylediğini akşama reddedebiliyor. Sayın Bahçeliyle karşılıklı olarak birbirlerine yaptıkları ithamdan sonra bugün geldikleri nokta zaten hafıza kaybının bir neticesi.

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