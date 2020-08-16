Davutoğlu: İhanetlerin en acılarından bir tanesi Kanal İstanbul projesidir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'nde Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul için bir ‘ihanet' olduğunu savundu, “Bu vandallığa müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“İHANETLERİN EN ACILARINDAN BİRİ…”

AKP hükümetinin İstanbul'u ‘talan' ettiğini söyleyen Davutoğlu, “Bunlar aziz şehrimize ihanet ettiler. Evet, bizzat Sayın Erdoğan kendisi İstanbul'da işledikleri suçların ‘ihanet' olduğunu itiraf etti. Şehrin mekan idrakini yok ederek, yükseltilen her bir gökdelen ile kasalarını doldurdular. Bu ihanetlerin en acılarından bir tanesi Kanal İstanbul projesidir. Türkiye'de aklı başında herkes bu projenin İstanbul'a ve Türkiye'ye karşı adeta bir suç, bir cürüm olduğunu biliyor” dedi.

“MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Davutoğlu, İstanbul'un bu proje ile artık binlerce yıl medeniyetlere beşiklik yapmış İstanbul olarak kalamayacağının açık olduğunu dile getirerek, “Bu iktidar İstanbul'a bakınca bir arsa simsarı gibi kendisinden geçmektedir. Çünkü bunlar şehir nedir bilmez, tarih nedir bilmez, medeniyet nedir bilmez. İstanbul'a, tarihe, geçmişine ve geleceğine zerre saygısı olan İstanbul'u kadastro kafasıyla böler mi? Bu vandallığa müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“BU NASIL BİR AHLAK?”

“Biz Kanal İstanbul güzergahında aile boyu arazi kapatan arsa simsarlarına İstanbulumuzu teslim etmeyeceğiz” diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Başka bir ülkede olsa, bu bakan bir dakika o koltukta oturamaz, bu iktidar da bir dakika daha ülkeyi yönetemezdi. Ülkenin ekonomi bakanının ailesi gidip Kanal İstanbul'da arsa kapatıyor. Bu nasıl bir ahlaktır, bu nasıl bir vicdandır. Kanal İstanbul'da arsa kapatma derdine düşenin milletin derdiyle dertlenmesi mümkün mü?”

MEVCUT SİSTEMİ ELEŞTİRDİ

Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından ekonomik, siyasi ve toplumsal bir ‘krizin' kaçınılmaz hale geldiğini ileri sürerek, “Ülkemiz ekonomik krizin pençesinde gün geçtikçe daha çok fakirleşiyor; sayın Cumhurbaşkanının tek bir cevabı var: ‘Ülkemiz uçuyor'. Ülkemizde siyaset tam anlamıyla tıkanmış, hiçbir ciddi sorunumuza dair bir tek çözüm önerisi veya yol haritası yok; sayın Cumhurbaşkanının tek bir cevabı var: ‘Ülkemiz çok daha güçlü'” şeklinde konuştu.

BİDEN'A SERT TEPKİ

ABD başkan adayı Joe Biden'ın, Türkiye, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında aylar önce söylediği sözlere ilişkin sert açıklamalarda bulunan Davutoğlu, şöyle dedi:

“Biden'ın aptalca yorumlarını Türkiye'de bir Allah'ın kulu ciddiye almaz. İşte muhalefeti dünden beri duydunuz; herkes bu deli saçması yorumları kınadı. Amerikalılar kendi dertlerine düşsünler, ellerini sürdükleri her şeyi berbat etmekte mahirler. Biden da bu kafayla nasıl başkan olacağının derdine düşsün. Türkiye'den ekmek çıkmaz ona.”

“EKONOMİMİZ BİR FELAKETE SÜRÜKLENİYOR”

Davutoğlu, “Ekonomideki krizle yüzleşmek yerine sürekli ‘küresel piyasalardan gelen döviz ataklarından, sözde dış mihraklardan' bahsetmeye devam ediyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türk ekonomisi geçmişte de çok ciddi krizler yaşadı. Ancak en azından o dönemlerde iktidarlar krizin olduğunu kabul ettiler. Kimisi seçime gitti, kimisinde sorumlular istifa etti. Bugün yeni bir durumla karşı karşıyayız. Ekonomimiz bir felakete sürükleniyor ama iktidar ekonominin ne kadar güçlü olduğundan, iyi yönetildiğinden, şaha kalktığından bahsediyor” açıklamasında bulundu.

“SKANDAL BİR BÖLÜM VAR”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sert eleştiriler yönelten Davutoğlu, “Ekonomi bakanına Dolar'ın ne olduğunu, yükselirse neye yol açacağını anlatmak zorunda kalıyoruz. Bakanın açıklamasında yine başka bir skandal bölüm var. ‘Dolarla kimin işi olur, Mercedes’e, BMW’ye binen adamın işi olur. Yurt dışına tatile gidenin işi olur' diyor.

Çünkü bu ülkenin insanına iyi arabaları, yurt dışına gitmeyi layık görmüyor. İçine kapanmış, herkesin fakir fukara olduğu, kendilerine yakın elit bir kesimin ise rahat ve mutlu yaşadığı bir dünya hayalindeler” dedi.