Davutoğlu’ndan FETÖ çıkışı: Çifte standart uygulanıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Medyascope TV'de gazeteci Ruşen Çakır'ın konuğu oldu. Davutoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik girdaptan iktidarın yaşadığı değişime Kürt meselesinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

“MÜTEAHHİTLERİN ÖDEMELERİ HİÇ GECİKTİRİLMEDİ”

Pandemi'nin ilk döneminde Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin kırılarak hastaneye dönüştürüldüğünü ve buradan belli başlı müteahhitlere kaynak aktarımı sağlandığını söyleyen Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*100 milyar parasal genişlemenin kullanımı için bir “korona tahvili çıkarın” dedik. Hangi toplum kesimlerinin bundan yararlanacağı şeffaf olarak açıklansın dedik. Geldiğimiz noktada esnafa verilen destek devede kulak bile değil.

*Anadolu’da insanlar kan ağlıyor. Bu kritik dönemde Atatürk havalimanının pistlerini kırarak müteahhitlere kaynak aktarıldı. Müteahhit ödemelerinde hiç gecikme yapılmadı fakat dar gelirli kesimlerin ödemeleri hep ertelendi ve krediye dönüştürüldü.

*Bu baştan itibaren yanlıştır. Eğer bir parasal genişleme yapıyorsanız bunu müteahhitlere değil, dar gelirli vatandaşa vermeliydiniz. Sağlık, eğitim ve tarım dışındaki kamu harcamaları durdurulmalıydı. Müteahhitlere yapılan ödemeler revize edilmeliydi. İsraftan vazgeçilmeliydi.

“TEK BİR MİLİM GERİ ADIM ATMADILAR”

Geçtiğimiz aylarda vatandaşa IBAN numarası göndererek para istendiğine vurgu yapan Gelecek Partisi lideri, “Kendi lükslerinden, israflarından, şatafatlarından tek bir milim geri adım atmadılar ama halktan para toplama yoluna kadar gittiler” diye konuştu.

İzlenen yanlış ekonomi politikalarıyla gelecek nesillerin borçlandırldığını da dile getiren Davutoğlu, “Gelecek nesiller borçlandırıldı. Şimdi yapılması gereken önce müteahhitlerle anlaşmaların revize edilmesi, ardından da bütünüyle gözden geçirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“SARAYLARA SIĞMAYAN BİR CUMHURBAŞKANI”

Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarı üzerine milletvekili yapıldığını kaydeden Ahmet Davutoğlu, “Berat Albayrak’ı şahsen tanımazdım, o gün baktım ki partide herkes çocuğunu, yakınını potaya sokmaya çalışıyor. Dedik ki siyasilerin birinci derecede yakınları milletvekili adayı olamaz. Cumhurbaşkanının ısrarı üzerine milletvekili oldu” derken Erdoğan'ın yaşadığı değişime de şu sözlerle dikkat çekti:

*Recep Tayyip Erdoğan her şeyiyle değişti. Keçiören’de bir mahalle arasında oturan ve saygı gören bir Başbakan’dan Beştepe ve Türkiye’deki bütün saraylara sığmayan bir Cumhurbaşkanı’na geçiş, olumsuz bir değişimdir.

*Yolsuzluklarla mücadele için açık ve şeffaf ihale döneminden, Türkiye’deki bütün ihaleleri gizli ortakların da bulunduğu şirketlere veren değişim, negatif bir değişimdir.

*Yasaklar konusunda şiir okudu diye hapiste yatmasından dolayı özgürlükçü görünen bir siyasetçiden, en yakın zamanda bile kendisiyle birlikte olan insanları bile hain, terörist gören birine değişim kötü bir değişimdir.

“SUR’U ASLİ DİYARBAKIR EVLERİNDEN OLUŞTURACAĞIZ”

“Türkiye’de bir grubun kamu düzenini yok eden bir özgürlük tanımı var” diye Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Öbür tarafta da Kürtlerin dilini konuşmasını bile ihanet gören, Kürtlerin seçme seçilme hakkının yok edilmesini, kayyum düzenini savunan bir anlayış var.

*KCK düzeninden kayyum düzenine geçildi. Bugün bize iktidar nasip olsa Sur’da hakları ihlal edilmiş tüm vatandaşların haklarını geri veririz. Bir tek vatandaşımın hakkının gasp edilmesine izin vermem.

*Göreve devam etseydim bir Başbakanlık Ofisi de Diyarbakır’da açacak ve belli aralıklarla Bakanlar Kurulu’nu orada toplayacaktım. Benim Diyarbakır’a olan sevgimi herkes bilir.

*Daha akademisyenken Diyarbakır üzerine makaleler yazmış bir insanım. Sur’un en iyi şekilde korunması bizim için bir namus meselesidir. Bir gün inşaallah Diyarbakırlıların da desteğiyle iktidara gelince Sur’u asli Diyarbakır evlerinden oluşan bir hale getireceğiz.

“GÜNEYDOĞU’DAKİ KISKACI GELECEK PARTİSİ KIRACAK”

*Güneydoğu’da seçmen AK Parti’nin güvenlikçi ve özgürlüklerden kopmuş diliyle PKK ve HDP’nin kamu düzenini ihlal eden dili arasına sıkıştırılmış durumda. Gelecek Partisi Güneydoğu’da bu kıskacı kıracak.

*KCK düzenine de kayyum düzenine de karşıyız. HDP’ye şunu diyoruz, terörle aranıza net bir çizgi koyun. Siyasi bir mücadele verecekseniz bunu netleştirin. AK Parti’ye de şunu söylüyorum, demokratik mücadele içinde ortaya çıkan tablodan rahatsız olmayın, demokratik mücadeleyi siz verin.

“BU PARTİYİ DAVUTOĞLU’ PARTİSİ OLARAK KURMADIK”

Biz Gelecek Partisi’ni Davutoğlu’nun partisi olarak kurmadık. Biz Gelecek Partisi’ni bir neslin partisi olarak da kurmadık. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum, Gelecek Partisi kurumsallaşmış ve on yıllar, yüz yıllar sürecek bir siyasi gelenek oluşturacaktır.

“FETÖ OKULLARINDA OKUMUŞ İNSANLAR BAKAN OLDU”

“KHK yoluyla cezalandırılan insanların normal hukuki prosedürlerden geçmeksizin bedel ödüyor olmalarını doğru görmüyorum” diyen Davutoğlu, “Bir yanda KHK’lılar var, bir yanda Türkiye’de FETÖ okullarında okumuş insanlar Bakan oldu, kimse bunu sorgulamıyor. Azledilen Hazine ve Maliye Bakanı misal. Çifte standart uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

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