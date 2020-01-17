Demokrasi Arenası’nda dikkat çeken tepki: Suya sabuna dokunmayacağız

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’ bu hafta yine çok konuşulacak.

Programa ülke sorunlarını mizahi oyunlarla topluma anlatan büyük tiyatro ustası Müjdat Gezen ve kitapları satış rekorları kıran Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı gazeteci yazar Yılmaz Özdil konuk oldu.

Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar ile katıldıkları Arena programının ardından haklarında açılan soruşturmaya değindi.

Gezen şunları söyledi;

* Ben de seni üzmek istemiyorum ne zaman böyle bir şey olsa onun için bu ikisini getirdim.

* Suya ve sabuna dikkatini çekiyorum.

* Bir kalıp sabun, bir de su.

* Yılmaz’a dedim ki ‘aman bunlara dokunmayalım’

Programdan öne çıkan bölümler şöyle;

Uğur Dündar: Müjdat yanılmıyorsam bir yıl önceydi birlikte Kadıköy evlendirme dairesinde Metin Akpınar’ın da var olduğu bir canlı yayın yaptık. Program çok büyük ilgiyle izlendi çok büyük reyting aldı. Cuma akşamı yaptık programı, cumartesi pazar gelen tebrikleri kabul etmekle geçti ama pazartesi günü hepimizi şoke eden haberle güne başladık. O sabah erken saatlerde Müjdat Gezen ile büyük usta tiyatro sanatçısı Metin Akpınar’ı alıp anayasaya karşı işlenen suçlar bölümüne götürdüler ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk ettiler.

Müjdat Gezen: Bu girişten sonra bu konuya girmeden önce bir şeye açıklık getireyim. Yılmaz ile benim Uğur’a karşı müşterek özelliğimiz var. İki defa kanal kapattırdık.

Dündar: RTÜK 8 hafta cezalandırdı. Öyle bir zamanlamayla cezalandırdı ki 31 Mart seçimlerine 9 hafta kala 8 hafta ceza verdiler.

İMAMOĞLU’NA ÇAĞRI

Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunarak Bakırköy Meydanı’na Tarık Akan Özgürlük Meydanı ismi verilmesini istedi.