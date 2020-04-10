Denetimlerin sürdüğü Zonguldak havadan görüntülendi

Corona virüsü önlemleri kapsamında 5 Nisan’da 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışlara yasaklanan Zonguldak’ta, polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor. Kentin Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın il sınırında polis ve jandarmanın oluşturduğu denetim noktalarında, seyahat izni olmayan sürücülerin geçişlerine izin verilmiyor. Sürücülerin alınan tedbirlere uymaları konusunda da uyarılar yapılıyor. Araçlarda bulunanların ateşleri ölçülerek nereye gidecekleri ve kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kent merkezindeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi. Caddelerin, normal günlere göre boş olduğu gözlendi. Özellikle sabah saatlerinde boş olan caddelerde, öğle saatlerinden itibaren yoğunluk biraz artsa da polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. İlçe giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde ise durdurulan araçlarda acil işi olmayanlar geri döndürülüyor.