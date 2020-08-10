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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan kılıçlı hutbe açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki kılıçlı hutbe hakkında açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Bu durumu garipseyen, eleştiren, farklı manalara çekmeye çalışan yaklaşımları hayretle karşılıyorum" dedi.

Sozcu.com.tr
20:29 -
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan kılıçlı hutbe açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

*Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var olan, yaygın bir uygulamadır.

*İstanbul fethedildiğinde Ayasofya’daki ilk Cuma hutbesi de kılıçla okunmuş ve 481 yıl böyle devam etmiştir. Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya’nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır.

*Kılıçla hutbe geleneği İstanbul, Edirne, Kocaeli, Çanakkale, Kastamonu, Tokat, Balıkesir, Bartın başta olmak üzere ülkemizdeki bazı camilerde eskiden beri uygulanmaktadır. Bu durumu garipseyen, eleştiren, farklı manalara çekmeye çalışan yaklaşımları hayretle karşılıyorum.

*İslam medeniyetinin değerlerini ve evrensel insanlık ilkelerini ortaya koyan beyanlarımız görmezden gelinerek kılıçla hutbe geleneğinden, sanki Müslümanların söyleyecek sözü kalmadığı için böyle bir uygulamaya gidildiği sonucunu çıkaran bir yaklaşımı, vicdanlara havale ediyorum.

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Son güncelleme: 20:39 10.08.2020
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