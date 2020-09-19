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Diyarbakır’da eczacı Emine Akyıldız coronadan yaşamını yitirdi!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde eczane sahibi ve mesul müdürü olan, Diyarbakır Eczacı Odası üyesi Emine Akyıldız, bir süredir tedavi gördüğü hastanede corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
19:43 -
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Diyarbakır’da eczacı Emine Akyıldız coronadan yaşamını yitirdi!

Corona virüsü (COVID-19) teşhisi konulduktan sonra bir süredir hastanede tedavi gören eczacı Emine Akyıldız yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Eczacı Odası, “Değerli Meslektaşlarımız, Odamız üyesi, Melih Eczanesi sahibi Eczacı Emine Akyıldız'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Merhumeye Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına baş sağlığı dileriz” mesajını paylaştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise yayımladığı mesajda “Diyarbakır’da çalışan Ecz. Emine AKYILDIZ’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

Corona Diyarbakır Sağlık
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