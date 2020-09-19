Diyarbakır’da eczacı Emine Akyıldız coronadan yaşamını yitirdi!

Corona virüsü (COVID-19) teşhisi konulduktan sonra bir süredir hastanede tedavi gören eczacı Emine Akyıldız yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Eczacı Odası, “Değerli Meslektaşlarımız, Odamız üyesi, Melih Eczanesi sahibi Eczacı Emine Akyıldız'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Merhumeye Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına baş sağlığı dileriz” mesajını paylaştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise yayımladığı mesajda “Diyarbakır’da çalışan Ecz. Emine AKYILDIZ’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.