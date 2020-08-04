Dört genel başkan aynı masada bir araya geldi!

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yasa teklifine destek olan ve 31 Mart seçimlerinde Samsun’da kendilerine verilen 2 ilçede MHP’nin aday göstermesine karşı çıktığı için partisinden ihraç edilen bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Nihal Usta, kızları Ayşe Şeyma’yı Ankara Gölbaşı’nda gerçekleştirilen tören ile evlendirdi.

Ayşe Şeyma Usta ile Abdussamed Polat çiftinin nikah şahitliğini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptı.

AYNI MASADA OTURDULAR

Törene katılan 4 genel başkan aynı masada oturmaları dikkat çekerken, genç çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

Corona virüs salgını dolayısıyla açık havada, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen törene Usta ile Polat ailelerinin yakınlarının yanı sıra siyaset, iş ve bürokrat camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Törene katılan misafirler ile tek tek ilgilenen Usta, kendilerini bu mutlu günde yalnız bırakmayan siyasi parti liderlerine ve konuklara teşekkür etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Düğünden sonra sosyal medya hesabından 4 genel başkanla birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşan Erhan Usta, “Canım kızım Ayşe Şeyma'nın bu mutlu gününde yalnız bırakmayan; Muhterem Genel Başkanlara ve saygıdeğer eşlerine, değerli Milletvekillerine, bürokrat arkadaşlara, STK temsilcilerine, Samsunlu hemşehrilerime, akrabalarıma ve bütün dostlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.