EBA’da son durum 2: Bilgisayarı olan da giremiyor

Türkiye eğitimde 21. yüz yıl teknolojisini yakalayamadı. Milyonlarca öğrenci Eğitim Bilişim Sistemi’ne (EBA) erişemiyor. Sözcü muhabirleri dün evinde yeterli bilgisayarı veya tableti olmayan velilerin yaşadığı mağduriyetleri dile getirmişti. Bugün ise evinde yeterli cihazı olsa da internet bağlantısı veya EBA sisteminde yaşanan sorunlar dolayısıyla uzaktan eğitime bağlanmakta sorunları olan velileri dinledik. Aynı zamanda sosyal medyada #SözcüEBAyısoruyor etiketi altında vatandaşın sorunlarını da yetkililere duyuruyoruz.

#SözcüEBAyısoruyor Türkiye’de iki evden birinde sabit internet bağlantısı yok. Sistemle ilgili sıkıntılarınızı bu gönderinin altına yazın yetkililere duyuralım. Sözcü soruyor: pic.twitter.com/AZLN5F5z42 — Sözcü (@gazetesozcu) September 26, 2020

“EBA ÇÖKÜYOR, ZOOM ŞİFRESİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK YAŞIYORUZ”

Elazığ'da yaşayan 2 öğrencisi olan Neslihan Kaya Çarıkçı(34), çocukları için eve sabit internet bağlattıklarını belirterek, “İnternet bağlattık tabletleri de var ancak EBA'ya giremiyoruz. Çocukların sistem üzerinden öğretmenler tarafından notları verileceği söyleniyor ancak biz EBA'ya giremediğimiz için benim çocuğum başarılı olmasına rağmen kötü bir not alabilir” diyor.

Sisteme girdiklerinde öğretmen tarafından ‘EBA çöktü’ uyarısı aldıklarını ve Zoom’a yönlendirildiklerini belirten Kaya Çakırçı, “Çalışan annelerin hali perişan çünkü zoom şifresini öğretmen bana gönderiyor ve ben evde olamıyorum. Çocuğum geri kalmasın diye dedesine gönderiyorum ki onlar yardımcı olsunlar ve çocuğum derslerine girsin. Rezillik diz boyu” ifadelerini kullanıyor.

“ÖĞRETMEN DONUYOR GÖRÜŞEMİYORUZ”

Mersin'de yaşayan 37 yaşında 3 çocuk annesi Yurdagül Kılıç da evde yeterli cihaz olmasına rağmen internet hızı yüzünden öğretmenin ‘donduğunu’ söylüyor. Kılıç, “Öğretmenle fazla görüşemiyoruz donuyor. Memnun değiliz. Tabletimiz yok telefondan girmeye çalışıyoruz. Çocuklar arasında tartışma oluyor. Çünkü 3 çocuğa 2 telefon var. Bazen programlar çakışıyor. Kızım ile oğlumunki aynı saatte oluyor. Birininkine girerken diğerine giremiyoruz. Bağlantı kesiliyor. Görüntü gidiyor. Sisteme çok zor giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TEK BİLGİSAYAR 3 KİŞİ, KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ”

Eskişehir'de yaşayan 47 yaşındaki öğretmen Faik Alkan, evlerinde bir tek bilgisayar olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “Altyapısı hazırlanmadan başlayan bu sistem için evimize 3 bilgisayar gerekli. Aşacak kotanın hesabını dahi yapmıyoruz.” şeklinde konuştu.

“DERSLER ÇAKIŞINCA BİLGİSAYAR KAOSU YAŞANIYOR”

Manisa'da yaşayan eşi fabrikada işçi olan ev hanımı Sevinç Taşçı(33), oğlu Eren Taşçı'nın 8. Sınıfa, kızı Yaren Deniz Taşçı'nın 4. Sınıfa gittiğini ifade ederek, “Özellikle ikisinin de aynı saatlerde dersleri çakışması evde bir kaosun yaşanmasına neden oluyor. Biri EBA'ya bağlanırken, diğeri bağlanamıyor. Biri dersten geri kalıyor. Bu sıkıntının nasıl aşılacağını bilmiyoruz. Okullar açılmış olsaydı bile çocuklarımızı okula göndermekte tereddüt ediyorduk. Fakat uzaktan eğitimde aileler için büyük sıkıntı. Her şeyin fiyatının arttığı bu dönemde bir eve iki bilgisayar almak veya çocuklarımıza cep telefonu almak zor'' sözlerini kullandı.