En çok vaka görülen iller arasında! Validen kritik açıklama: Alternatif yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verilerini paylaşırken en çok vakanın bulunduğu 5 ilin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa olduğunu da açıklamıştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından en çok vaka olan 3’üncü il olduklarını ifade etti.

“ALTERNATİF YOK”

Vatandaşlara uyarıda bulunan Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

* Aşı bulunana kadar bilinen tedbirlerin dışında bir alternatif yok.

* Gezmeyi, dolaşmayı, toplu aktiviteleri terk etmeliyiz.

* Zorunlu olan işlerimizi yaparken; ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takıp, sosyal mesafeye uyarak çalışıp, sık temizlik yapmalıyız.