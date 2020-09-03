Enginyurt’tan TELE 1’e destek mesajı: Ekran karartmak çözüm değildir

MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, RTÜK tarafından 5 gün süreyle yayını durdurulan TELE 1’e destek çıktı. Enginuyrt, “Demokratik bir ülkede televizyon kapatmak ve ekran karartmak çözüm değildir” dedi.

“HERKESİN KONUŞMA HAKKI VARDIR”

Enginyurt, “Muhalif kanal diyebilirsiniz, fikirlerini beğenmeyebilirsiniz, lakin ekran karartmak hiç de hoş görüntü değildir. Tele 1 siyasi olarak bana çok uzaktır, fakat herkesin konuşma hakkı vardır, hakaret etmedikçe” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Temmuz ayındaki toplantısında TELE 1'e oy çokluğuyla 5 gün ekran karartma cezası vermişti. TELE 1’e verilen ceza Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik eleştiriler nedeniyle alınmıştı.

TELE 1 cezaya itiraz etti ve mahkeme ‘yürütmeyi durdurma kararı' verdi. RTÜK'ün başvurusu üzerine cezayı değerlendiren üst mahkeme, ‘yürütmeyi durdurma’ kararını kaldırdı.

RTÜK’ün mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edilerek TELE 1 ekranlarının 5 gün süreyle yayın durdurmasına karar verdi.

Çarşamba gecesi başlayan ekran karartma yasağı Pazartesi gününe kadar sürecek. TELE 1 ekranlarında 5 gün boyunca belgesel, müzik dahi yayınlanamayacak.

İzleyiciler 5 gün boyunca yalnızca siyah ekranla birlikte RTÜK’ün mesajını görecek. TELE1’e bir kez daha ceza verilmesi halinde RTÜK kanalın lisansını iptal edecek.

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