Erdoğan: Kurallara uymazsak bunun bedelini hep birlikte öderiz

Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

* Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden, ülkemizi bu salgın müsibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz.

* Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Salgını ne kadar çabuk yenersek normal hayata o derece hızlı döneriz.

* Kurallara uymazsak bunun bedelini hep birlikte öderiz. Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz.

* Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız. Çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabi edilen ülkelerin öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi.

* Türkiye çok daha sağlam bir duruş sergileyerek bu süreci atlatmıştır. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştıracağı