Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende ilginç anlar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından motorun çalıştırılmasının beklendiği anlarda ilginç bir olay yaşandı.

“BU ŞİRKETİ BİZE CUMHURBAŞKANLIĞI ÖNERDİ, İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPIN”

Erdoğan’ın konuşmasının ardından motorun çalıştırılması beklenirken TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’in “Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz” dediği duyuldu.

Akşit, motorun üzerindeki örtünün kaldırılmasının ardından test ekibini “Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın” diyerek canlı yayına çağırdı.

O ANDA YAŞANANLAR:

İşte o anlarda yaşanan diyaloglar:

Erdoğan: “Hulusi Bey (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) hazır mıyız?”

Akşit: “Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz.”

Akar: “Sayın Cumhurbaşkanım Eskişehir'den tüm arkadaşlarımızla beraber saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Zat-ı âliniz liderliğinde, önderliğinde, desteğinde bugünlere gelindi. Çok şükür büyük bir gururla, büyük bir iftiharla şu anda motorumuzu açıyoruz.”

Erdoğan: “Buyurun. Hayırlı olsun. Ya Allah Bismillah.”

Akşit: “Sayın Cumhurbaşkanım motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz, lütfen. Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın. Ben uzun yıllar boyunca gece-gündüz demeden bu motorun çalışmasında, defalarca engelleme girişimlerini geçerek başaran bu ekibimizin alın terini şu anda burada sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda TEİ'ye teslim etmekten büyük gurur duyuyorum.