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Eski AKP’li bakandan manidar tweet

17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Güncellenme: 13:18, 29/12/2020
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Eski AKP’li bakandan manidar tweet

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.

* Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız.

* Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi !

AKP Erdoğan Bayraktar istifa sosyal medya tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:13:17,