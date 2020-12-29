Eski AKP’li bakandan manidar tweet

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.

* Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız.

* Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi !