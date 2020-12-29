Eski AKP’li bakandan manidar tweet

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.
* Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız.
* Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi !
Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak,elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi !
— Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) December 29, 2020