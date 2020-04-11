Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Sözcü’ye teşekkür!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle halka; Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi, halk ekmek ve su dağıttı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda “Bayilerin kapalı olması sebebiyle gazetelerini ücretsiz olarak bizlere ulaştıran Sözcü ve Korkusuz'a teşekkür ediyoruz” denildi.

Sozcu.com.tr
22:06 -
Haberler Gündem

İçişleri Bakanlığı tarafından, corona virüsü salgını nedeniyle 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak kapsamında olan Eskişehir’de ise halka, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından halk ekmek ve Kalabak suyu dağıtılacağı, bunların yanından Sözcü Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi’nin ücretsiz olarak verileceği açıklandı.

İLGİLİ HABERSÖZCÜ okurlarına önemli duyuruSÖZCÜ okurlarına önemli duyuru

SÖZCÜ’YE TEŞEKKÜR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* Bu melodiyi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz!

* Yarın Kalabak Suyu sakalarımızın yanı sıra Halk Ekmek dağıtım araçlarımız da mahallelerimizi dolaşacak. Sizleri düşünerek üretim kapasitemizi arttırdık.

* Üstelik @gazetesozcu ve @korkusuzgazete de hediyeniz olacak!

* Bayilerin kapalı olması sebebiyle gazetelerini ücretsiz olarak bizlere ulaştıran Sözcü ve Korkusuz'a teşekkür ediyoruz.

* Ekmek, su gibi temel ihtiyaçlarla birlikte gazeteleri de halkımıza ulaştıracağız. #EvdeKalEskişehir


İLGİLİ HABERBelediye başkanı halka Sözcü ve ekmek dağıttı!Belediye başkanı halka Sözcü ve ekmek dağıttı! İLGİLİ HABERAni yasak gazeteleri olumsuz etkilerken, SÖZCÜ okurlarına ulaşıyorAni yasak gazeteleri olumsuz etkilerken, SÖZCÜ okurlarına ulaşıyor
Corona Eskişehir İçişleri Bakanlığı Korkusuz Gazetesi Muğla Muğla Büyükşehir Belediye Osman Gürün sosyal medya Sözcü Sözcü Gazetesi WhatsApp
Son güncelleme: 22:19 11.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more