Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Sözcü’ye teşekkür!

İçişleri Bakanlığı tarafından, corona virüsü salgını nedeniyle 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak kapsamında olan Eskişehir’de ise halka, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından halk ekmek ve Kalabak suyu dağıtılacağı, bunların yanından Sözcü Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi’nin ücretsiz olarak verileceği açıklandı.

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SÖZCÜ’YE TEŞEKKÜR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* Bu melodiyi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz!

* Yarın Kalabak Suyu sakalarımızın yanı sıra Halk Ekmek dağıtım araçlarımız da mahallelerimizi dolaşacak. Sizleri düşünerek üretim kapasitemizi arttırdık.

* Üstelik @gazetesozcu ve @korkusuzgazete de hediyeniz olacak!

* Bayilerin kapalı olması sebebiyle gazetelerini ücretsiz olarak bizlere ulaştıran Sözcü ve Korkusuz'a teşekkür ediyoruz.

* Ekmek, su gibi temel ihtiyaçlarla birlikte gazeteleri de halkımıza ulaştıracağız. #EvdeKalEskişehir





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