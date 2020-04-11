Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Nisan ayına ait evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı nasıl öğrenilir gibi sorunların cevabı merak ediliyor. Evinde engelli, hasta ya da kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan yakınlarına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı merak konusu oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı 2020 ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Şuana kadar; Hatay, Tokat, Aksaray, Antalya'da hesaplara yattı.