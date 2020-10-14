Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde geçen yıl haziran ayında Yusuf Mıcık, iddiasına göre Nazan Kırkgöz ile fuhuş için anlaştı. İkili, Mıcık’a ait otomobille boş araziye gitti.

Yine Mıcık’ın iddiasına göre, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söylediği Nazan Kırkgöz, otomobildeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı.

İKİ KURŞUN SIKTI ‘KAZA’ DEDİ

Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz’a ateş etti. Karnından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içinde kalırken, Mıcık otomobile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Nazan Kırkgöz’ün cansız bedenini buldu. Evinde yakalanan Yusuf Mıcık, tutuklandı.

Bursa 14´ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan yargılanan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi´nden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği tutuklu sanık Yusuf Mıcık, son sözünde, “Kaza sonucu oldu. Nazan’ı öldürmek istemedim. Üzgünüm, beraatimi istiyorum” dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Yusuf Mıcık´ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı ‘haksız tahrik’ indirimiyle 18 yıla, ‘iyi hal’ indirimiyle de 15 yıla indirdi. (DHA)