Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 15 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor.

* İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.

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