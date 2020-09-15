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Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 15 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 15 Eylül Salı gününün tablosuna göre, son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 186 oldu. Bugün bin 742 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 294 bin 620'ye yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir." ifadesini kullandı.

19:06 -
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Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 15 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor.

* İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.

AYRINTILAR GELİYOR

Son güncelleme: 19:08 15.09.2020
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