Hac 2020 iptal mi oldu? Hac ücretleri ne zaman geri verilecek?

Suudi Arabistan'da her geçen gün artan corona virüsü vakaları nedeniyle Hac ziyaretleri mart ayında kısıtlanmıştı. Umre ziyareti yapacak vatandaşlar için açıklama Suudi Arabistan’dan geldi. Bu yıl hac ibadetini sadece Arabistan’da yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ’TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan’ın kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.

* Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kur'a sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kur'a hakları korunacaktır.

TÜRKİYE’DEN 83 BİN 430 HACI ADAYI GİDECEKTİ

2020 Hac Protokolü’ne göre, Türkiye’den bu yıl 83 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara gidecekti. Her yıl hac mevsiminde Suudi Arabistan’ı 2 milyon kişi ziyaret ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre, salgın olmasaydı ilk kafile kutsal topraklara 22 Haziran’da çıkacaktı. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz’da gidecekti. Hacdan dönüşler 06 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktı.

HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2021 yılında hacca gitmekten vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücretlerin ise tamamının iade edilecek. Yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Ücret iadeleri; yapılan tercih sonunda alınacak ‘hac ücret iade belgesi’ ve TC kimlik numarası ibraz edilmek kaydı ile 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığı ile yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri; il/ilçe müftülüklerinden, www.hac.gov.tr adresindeki e-devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacaktır. 2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları Müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun olarak doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecektir.”