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‘Her gün okumakta olduğum gazetem kapımın önüne kadar geldi’

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası gazeteniz SÖZCÜ, belediyeler aracılığıyla okurlarına ulaştırılıyor. Aydın Efeler Belediyesi personellerinin SÖZCÜ'yü ulaştırdığı bir vatandaş, "Çok teşekkür ediyorum Efeler Belediyesi'ne. Her gün okumakta olduğum gazetemi kapımın önüne kadar getiriverdi" dedi.

23:21 -
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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazete dağıtımı ve satışı gerçekleşmediği için Efelerli vatandaşların talebi ile Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Efe Masa” ekiplerine bugün sabah saatlerinde SÖZCÜ ve Korkusuz Gazetesi’nin dağıtılması yönünde talimat verdi.

Efeler Belediyesi personelleri gazeteleri dağıtırken vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları ve evlerinden çıkmamaları için uyardı.

Efelerli vatandaşlar Belediye Başkanı Atay’a düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür ederken “Efe Masa” ekiplerine mahalle muhtarları da eşlik etti.

Vatandaşlar kapılarına kadar gelen SÖZCÜ gazetesi için teşekkür etti.

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Son güncelleme: 23:28 11.04.2020
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