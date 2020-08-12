Hırsızlık yapan grup bekçilerle çatıştı

Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde Zuhal Caddesinde saat 05.50 sıralarında bir markete girmeye çalışan 4 kişilik soyguncu grup bekçilerin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.

Bekçiler soyguncu gruptan birini yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kişiyi bekçilerin elinden almaya çalışan diğer soyguncular bekçilere ateş açtı.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Çıkan çatışmada ölen yada yaralanan olmazken 3 kişilik soyguncu ekip arabalarına binerek olay yerinden kaçtı. Çıkan çatışmanın ortasında kalan bir vatandaş ise son anda kurtuldu.

Çatışmada dükkanlara ve arabalara çok sayıda kurşun isabet etti. Yakalanan kişi gözaltına alınırken, yaşanan çatışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)