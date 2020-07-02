İkranur Tirsi olayında gelişme var mı? Acı olaydaki ön otopsinin ilk bulguları…

İkranur Tirsi, evinin 7 kilometre uzağındaki dere yatağında ölü bulunmuştu. Ön otopsideki ilk tespitlere göre, İkranur’un ölümünde travmatik bir bulguya rastlanılmadı.

DETAYLI OTOPSİ BEKLENİYOR

Ön otopsideki ilk tespitlere göre, İkranur'un ölümünde travmatik bir bulguya rastlanılmadı.

İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü.

BOĞMA ŞÜPHESİ

İHA'nın haberine göre güvenlik güçleri, Tirsi’nin cesedinin durumundan dolayı kaybolduğu ilk gün öldüğü ve küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde de suda sürüklenme izlerinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.

Detaylı otopside İkranur çoklu organ incelemesine alınacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak.

“KORKAR GİTMEZDİ”

İkranur'un acılı babaannesi Nihal Tirsi, torununun kaçırılıp, öldürüldüğünü iddia ederek, faillerinin bulunmasını istedi. Babaanne Tirsi şu ifadeleri kullandı:

* Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağı niye gitsin ki? Oraya kadar nasıl inecek? Gitme şansı yok.

* Hayvanımız bahçede otlardı, onlar da oralarda oynardı. Akşam hayvanlar harmana çıkıyordu, alıp geliyordu amcalarıyla halalarıyla.

* Harmana oynamaya gidiyordu. Derenin olduğu yere uzağa gitmiyordu. Kapılarda evin yanında oynuyordu.

* Evin yakınından öteye bile geçmezdi. Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar, öldürüp bıraktılar.