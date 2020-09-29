İlaç ve tıbbı cihaz borçları yapılandırılacak

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da geçen hafta Türkiye’nin ABD'li ilaç firmalarına borçlarını ödemesini istemiş, aksi halde bu şirketlerin Türkiye pazarından çıkabileceğini söylemişti.

İlaç ve tıbbi cihaz firmalarının Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinden birikmiş alacaklarının yapılandırılmış olarak ödeneceği ve söz konusu hastanelerin bugünden itibaren alacaklı şirketlerin

başvurularını kabul etmeye başladığı belirtildi.

Reuters’in haberine göre, ödemeler iskonto seçeneğini kabul edip başvuran firmalara yapılacak. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “Bütün borçlar yapılandırılmış olarak ödenecek. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastaneleri bugünden itibaren alacaklı şirketlerin başvurularını kabul etmeye başladı” dedi.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, yapılandırılmış ödeme seçeneğini kabul eden tıbbi cihaz firmalarının alacakları yüzde 25 iskonto ile ödenecek. İlaç firmalarına ise Sağlık Bakanlığı hastanelerinin borçları yüzde 6, üniversite hastanelerinin borçları ise yüzde 18 iskonto ile ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sektör temsilcileri firmaların alacaklarının ödenmesi konusunda bir süredir görüşmeler yürütüyordu.

Maliye Bakanlığı konuya ilişkin bir yorum yapmadı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, hastanelerin firmalara 19 milyar lira civarı borcu söz konusu.