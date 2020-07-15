İmamoğlu’ndan Ayasofya yanıtı: Doğrular yapılır, kimsenin endişesi olmasın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İBB’de düzenlenen anma töreninin ardından Edirnekapı’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ne geçerek şehitlere dua etti.

Daha sonra Sultanahmet’teki 3. Ahmet Çeşmesi’nde yapılan şerbet ikramına katıldı. Burada gazetecilerin İBB Meclisi’nin 13 Temmuz 2020 tarihli oturumunda AKP ve MHP grubu tarafından verilen Ayasofya’nın planlara ‘Ayasofya cami ve külliyesi’ olarak işlenmesi teklifi soruldu.

İmamoğlu, konuyla ilgili eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın açıklama yaptığını hatırlatarak “Sayın Topbaş kendi dönemi ile ilgili bir düzeltme bildirisi yayınladı diye bana bilgi geldi. ‘Zaten planlarda, ibadethane- cami fonksiyonu var’ diye. Meclis böyle bir karar alırsa tabii ki bunu teknik olarak bizdeki bilgilerle örtüştürmek görevimiz” dedi.

“İLK KORUYACAĞIMIZ ŞEY BU ŞEHRİN MANEVİYATI”

İmamoğlu, Ayasofya’nın hem Mustafa Kemal Atatürk’ün 1936’da tapuya işlediği gibi hem de 2011-2012 tarihli imar planlarında ‘ibadethane-cami’ olarak geçtiğini belirtti.

İmamoğlu teklif ile ilgili “Doğrular yapılır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu şehri yöneten akıl, bu şehrin şehr-i emini, yöneticilerinin ilk koruyacağı şey bu şehrin maneviyatıdır. Maneviyatını koruduğu kadar bu şehrin 10 binlerce yıllık bir emanet olduğunu da unutmadan koruma vazifesini üstlenecektir. Bu kimi zaman Ayasofya Cami’nin güzelliğini, yıllara sair asaletini korumak vardır, kimi zaman doğayı korumak vardır, kimi zaman bazı olası ihanetleri engellemek vardır, Kanal İstanbul gibi” değerlendirmesinde bulundu.

TOPBAŞ TWEET ATMIŞTI

Ayasofya’nın ibadete açılmasının önünü açan Danıştay kararının ardından eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Topbaş, 2012 yılında Tarihi Yarımada’nın koruma amaçlı imar planlarını yaparken müze olarak kayıtlı bulunun Ayasofya’nın fonksiyonunu plana ‘cami-müze’ olarak işlediklerini belirterek “Ve İBB Meclisi’nden bu şekilde geçip Koruma Kurulu’ndan da onandı” dedi.

Topbaş, 4 Ekim 2012’de onaylanan ‘Fatih ilçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın belgesini de paylaştı.