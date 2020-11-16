İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul paylaşımı: En güzel ‘Devlet Projesi’ aydınlık şehirler bırakmaktır

İYİ Parti lideri Meral Akşener bu sabah katıldığı TV programında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için bölücülükle suçlandığı ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama gelmişti. Açıklamada, “Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır” denilmişti.

İmamoğlu, bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından, “Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Depremle yatıp kalkıyoruz. Burada zayıf oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, “Kanal İstanbul bir devlet projesi mi?” sorusuna da “Benim için değil” yanıtını vermişti.

“BİR KANALLA KOCA BİR ŞEHRİN NE HALE GELDİĞİNİ HATIRLIYOR…”

İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul'un yapılmasının ardından ortaya çıkan İstanbul manzarasının hayal edildiği “İst'opya” isimli bir animasyon filmi paylaştı. Videoda Eylül isimli bir kız çocuğunun gün içinde yaşadıkları şu sözlerle anlatıldı:

* Eylül uyandı. Yine bir İstanbul sabahı. Doğa, adeta kızmış gibi ısıtıyor bu şehri. Bir damla suyun değeri çok daha iyi anlaşıldı son zamanlarda; ne çok su kaybetti bu şehir bir anda. Eylül şimdi çıkıyor evden. Yürümek istiyor biraz ama trafik had safhada.

* Nüfus öyle arttı ki bir anda; yeni betonları, soğuk duvarları, doğa düşmanları gökdelenleri var bu şehrin. Bir deniz havası iyi gelecek Eylül'e. Denizin bu hali size garip gelebilir. Ne yazık ki biz alıştık doğanın ölüp, betonların yaşamasına… Alıştık maalesef, balıkların değil atıkların yüzmesine…

* Eylül, son yaprakları ağacın yanından geçiyor. Ona herkes, ‘son yapraklı ağaç' diyor. Böyle ünlendi ne yazık ki… Eylül eve dönüyor artık. Ev daha güzel bu şehirden. Televizyonda kimseler konuşmuyor, yıllardır hep aynı belgesel…

* Kapatıyor televizyonu da. En iyisi uyumak. Gözleri kapalı ama düşünceleri açık Eylül'ün. Eylül o günü hatırlıyor; bir kanalla koca bir şehrin ne hale geldiğini hatırlıyor… Eylül uyusun, siz uyanın.

Animasyonun sonunda ise, “Ya Kanal… Ya İstanbul…” ifadeleri yer aldı.

“EYLÜL UYUSUN, SİZ UYANIN”

İmamoğlu videoyu “En güzel ‘Devlet Projesi' yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır. Eylül uyusun, siz uyanın” notu ile paylaştı.

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