İstanbul’a pandemi etkisi: Hava yüzde 30 temizlendi

Corona virüsü önlemleri kapsamında İstanbul’da alınan önlemler hava temizliğinde hissedilir bir iyileşmeye neden oldu.

İBB Çevre Yüksek Mühendisi Bahar Tüncel, havanın temizlenmesinde trafiğe çıkan araç sayısındaki azalmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Olması gereken sınır değer; yıllık, partikül madde açısından 40 mikrogram/metreküp. İstanbul genelinde pandemi öncesi, 45 – 55 mikrogram/metreküp seviyelerinde izleyen partikül madde kirleticisi var. Ama şu dönemde seviyeler, 50'nin altına düştü. Bu hafta itibariyle 30 mikrogram/metreküp seviyelerine kadar indi” bilgisini verdi.

HAVA KALİTESİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İBB Hava Kalitesi Laboratuvar Sorumlusu Muhammed Doğan da hava kalitesi verilerinin, kirleticilerin sağlığımız üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanıldığını belirterek 26 sabit ve 2 adet mobil hava kalitesi izleme istasyonu ile İstanbul'un her köşesinde hava kalitesi ölçümü yapıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da İstanbul'da 12 istasyonu olduğunu kaydeden Doğan, “Bunlar da bizim ağımıza bağlı. Toplam 36 istasyonla İstanbul hava kalitesinin ölçümleri yapılıyor ve merkezimiz tarafından inceleniyor. Avrupa standartlarında, tam otomatik cihazlarımız var. Bu cihazlar sürekli hava ölçümleri yapıyor. Bu veriler anlık olarak merkezdeki bilgisayara gönderiliyor. Alınan ölçüm değerleri sistem tarafından işlenerek kamuoyu ile anında paylaşılıyor” dedi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 13 İYİLEŞME

2019 ile 2020 yılının aynı dönemlerinin (1 Ocak – 27 Nisan) karşılaştırılmasında, 2019 yılında 58 olan Hava Kalitesi İndeksli (HKİ), 2020 yılında yüzde 13 iyileşme yaşandı. Ayrıca, İstanbul'da son beş yıl ve 2020 yılı Hava Kalitesi İndekslerine göre en yüksek değer ortalama 58 ile 2017 yılında ölçüldü.