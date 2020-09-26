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İstanbul’da AVM’de yangın paniği

İstanbul Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı. AVM'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

15:20 -
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Beylikdüzü’nde bulun alışveriş merkezinde iddiaya göre saat 14.40 sıralarında trafoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle elektrikler kesilirken içerisini duman kapladı. Bu sırada asansörde bulunanlar mahsur kaldı.

Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM’dekiler kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler öncelikle asansörde kalanları tahliye etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. (DHA)

Beylikdüzü istanbul yangın
Son güncelleme: 15:33 26.09.2020
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