İstanbul’da bugün de uzun kuyruklar oluştu

Dün Esenyurt’ta bulunan bir AVM’nin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün saat 11.00’de açılan AVM’nin önünde aynı görüntüler yaşanırken, vatandaşlar AVM’nin önüne sabah saat 10.00 sıralarında gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

AVM önündeki banklara şerit çekilerek kimsenin oturmasına izin verilmedi. AVM’nin güvenlik görevlileri ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarırken, kuyrukta bekleyenlerin maske taktıkları görüldü.

Saat 11.00’de kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı.

Açılışın yapılmasına rağmen kapıdaki kuyruğun uzun süre devam ettiği görüldü.

220 mağazanın olduğu AVM’de ise 40 mağazanın açık olduğu öğrenildi.(DHA)