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İstanbul’da bugün de uzun kuyruklar oluştu

Normalleşme süreci kapsamında dün açılan ve vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu alışveriş merkezlerinde bugün de manzara değişmedi. Bilim Kurulu üyelerinin zorunlu olmadıkça gidilmemesi gerektiğinin altını çizdiği AVM'lerin kapısında bugün de sıra vardı.

12:37 -
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Dün Esenyurt’ta bulunan bir AVM’nin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün saat 11.00’de açılan AVM’nin önünde aynı görüntüler yaşanırken, vatandaşlar AVM’nin önüne sabah saat 10.00 sıralarında gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

FOTO: DHA

AVM önündeki banklara şerit çekilerek kimsenin oturmasına izin verilmedi. AVM’nin güvenlik görevlileri ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarırken, kuyrukta bekleyenlerin maske taktıkları görüldü.

FOTO: DHA

Saat 11.00’de kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı.

Açılışın yapılmasına rağmen kapıdaki kuyruğun uzun süre devam ettiği görüldü.

FOTO: DHA

220 mağazanın olduğu AVM’de ise 40 mağazanın açık olduğu öğrenildi.(DHA)

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Çocuk Corona Esenyurt istanbul Pazartesi Polis
Son güncelleme: 13:11 12.05.2020
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