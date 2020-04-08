Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da kardeş cinayeti

İstanbul Beykoz’da iki kardeş arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Ağabey Mesut Çavdar kardeşi Yusuf Çavdar’ı meyve bıçağıyla yaraladı. Yaralanan genç hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağabey Mesut Çavdar ise tutuklandı.

Tugay SADAY
16:09 -
Haberler Gündem
İstanbul’da kardeş cinayeti

İki kardeş arasındaki tartışma 4 Nisan günü gece saat 01.15 sıralarında Beykoz İshaklı Mahallesi'ndeki evlerinde başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine ağabey Mesut Çavdar (24) kardeşi Yusuf Çavdar'ı (18) meyve bıçağıyla yaraladı.

Kanlar içerisinde kalan genç olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Hastanesi'ne kaldırılırken, ağabey Mesut Çavdar ise gözaltına alındı.

Yusuf Çavdar'ın hastanede tedavisi sürerken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülen ağabey Mesut Çavdar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KARDEŞİ ÖLÜNCE TUTUKLANDI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Çavdar hayatını kaybederken, ağabey ise tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ağabey Mesut Çavdar tutuklandı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more