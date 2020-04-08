İstanbul’da kardeş cinayeti

İki kardeş arasındaki tartışma 4 Nisan günü gece saat 01.15 sıralarında Beykoz İshaklı Mahallesi'ndeki evlerinde başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine ağabey Mesut Çavdar (24) kardeşi Yusuf Çavdar'ı (18) meyve bıçağıyla yaraladı.

Kanlar içerisinde kalan genç olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Hastanesi'ne kaldırılırken, ağabey Mesut Çavdar ise gözaltına alındı.

Yusuf Çavdar'ın hastanede tedavisi sürerken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülen ağabey Mesut Çavdar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KARDEŞİ ÖLÜNCE TUTUKLANDI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Çavdar hayatını kaybederken, ağabey ise tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ağabey Mesut Çavdar tutuklandı.