İşte SÖZCÜ ve Korkusuz gazetelerine ulaşabileceğiniz noktalar

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, SÖZCÜ ve KORKUSUZ gazetelerini okuyucularıyla ücretsiz buluşturan belediyeler ve Halk Ekmek bayiileri;
* Mersin Büyükşehir Belediyesi
* İstanbul’da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri
*Ankara’da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri
* İzmir’de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri
* Aydın Efeler Belediyesi
* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
* Samsun Atakum Belediyesi
* Konyaaltı Belediyesi
* Edremit Belediyesi
* Bodrum Belediyesi
* Denizli Merkezefendi Belediyesi
* Milas Belediyesi
* Muğla Büyükşehir Belediyesi
* Marmaris Belediyesi
* Muğla Menteşe Belediyesi
HALK EKMEK BAYİİLERİ: (Listeleri büyütmek için üzerine tıklayın)