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İşte SÖZCÜ ve Korkusuz gazetelerine ulaşabileceğiniz noktalar

Aniden getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazeteler okurlarıyla buluşmakta güçlük çekiyor. Bu engeli aşmak için yasak kapsamına giren 31 ildeki belediyelerle işbirliği yapan SÖZCÜ, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bugün yüzlerce Halk Ekmek büfesinden, gazeteleriniz SÖZCÜ ve KORKUSUZ'u ücretsiz alabilirsiniz. İşte gazetenize ulaşabileceğiniz yerler...

07:51 -
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İşte SÖZCÜ ve Korkusuz gazetelerine ulaşabileceğiniz noktalar

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, SÖZCÜ ve KORKUSUZ gazetelerini okuyucularıyla ücretsiz buluşturan belediyeler ve Halk Ekmek bayiileri;

* Mersin Büyükşehir Belediyesi

* İstanbul’da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

*Ankara’da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

* İzmir’de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

* Aydın Efeler Belediyesi

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Samsun Atakum Belediyesi

* Konyaaltı Belediyesi

* Edremit Belediyesi

* Bodrum Belediyesi

* Denizli Merkezefendi Belediyesi

* Milas Belediyesi

* Muğla Büyükşehir Belediyesi

* Marmaris Belediyesi

* Muğla Menteşe Belediyesi

HALK EKMEK BAYİİLERİ: (Listeleri büyütmek için üzerine tıklayın)

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Son güncelleme: 08:10 12.04.2020
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