İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, yeni dönem için adaylığını açıkladı

İstanbul'daki olağanüstü kongresini 22 Aralık 2018'de gerçekleştirilen İYİ Parti'de olağan kongre takvimi belli oldu.

26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan kongre için İl Yönetim Kurulu kararı alındı. İYİ Parti'nin mevcut İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu da yeniden aday olduğunu açıkladı.

“ÜLKEMİZ ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR”

Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları ve çok sayıda delegenin katılımıyla İstanbul İl Başkanlığı'nda adaylığını açıklayan Kavuncu, şu ifadeleri kullandı;

*Türk siyaseti ve ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Ülkemiz; daha adının bile tam olarak ne olduğu anlaşılamayan bir sistemle yönetilmeye çalışılıyor.

*Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyen var, başkanlık sistemi diyen var… Biz ona tek adam rejimi diyoruz. Bu rejimde parlamento adeta fonksiyonunu yitirmiş, ülkenin tüm kurumları partizanca siyasallaştırılmış, diyanet bile hükümet icraatlarına yönelik fetvalar vermeye başlamış durumda.

*Özgür ve bağımsız basın susturulmuş, Murat Ağırel gibi cesurca yazan bağımsız gazeteciler tutuklanmış halde. Sesimizi duyurmaya çalıştığımız, elimizde kalan birkaç iletişim platformundan biri olan sosyal medyanın akıbeti bile belli değil.

“AKŞENER'İN YAKTIĞI ATEŞLE KURULDU”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik iftiralara ve tehditlere de değinen Kavuncu, “Bilsinler ki; Genel başkanımızın saçının teline zarar gelsin, Kürşad'ın kırk atlısı oluruz! Bunu herkes çok iyi bellesin! İYİ Partimiz, işte böyle bir ortamda kuruldu. Bin bir emekle, bin bir özveriyle… Türkiye'de cinsiyetçilik üzerinden kadına yapılan bin bir türlü eziyete inat, cesur bir kadın tarafından kuruldu İYİ parti. Meral Akşener'in yaktığı ateşle kuruldu. Cesurlar, İYİ'ler tarafında kuruldu” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA ADAYIM”

“İYİ parti İstanbul İl Başkanlığına adayım” diyen Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*İstanbul'un en çalışkan, en mert, en cesur, en fedakâr teşkilatına sahibiz. 25 yıldır AKP tarafından yönetilen İstanbul'da, millet ittifakı olarak yaptığımız ittifakla değişmez denileni değiştirdik.

*Sizler değiştirdiniz, hep beraber değiştirdik. Tüm ilçeleri gezdim. Hemen hemen tüm delegelerimizle ilçe başkanlarımızla beraber, saatlerce sohbetler ettik. Her şeyi açıkça, şeffafça, dürüstçe konuştuk.

*Ne gördüm biliyor musunuz? İstanbul'da ‘asker delege' diye tabir edilecek tek bir delege kalmamış. Büyüyoruz, güçleniyoruz arkadaşlar. Demokratikleşiyoruz.

*Verdiğimiz demokrasi mücadelesini önce kendi partimizde samimice yaşatmaya çalışıyoruz. Kongre sonucunda, 688 delegenin, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiğim sözlerinden birisi olan “fikri hür, vicdanı hür” şiarıyla, mukaddes kitabımızın en az kırk yerinde geçen “biz size düşünesiniz diye akıl verdik” düsturuyla hareket edeceğini gördüm.

*Dolayısıyla, böyle bir ortamdan, sonuç ne olursa olsun, kalite çıkar, güçlü kadrolar çıkar, iyi bir yönetim çıkar. Sonuç ne olursa olsun İYİ parti kazanır.

“BEL ALTI SİYASET YAPANI PARTİLİ SAYMAM”

Kongre sürecinde diğer adaylarla birlikte kampanya sürecini de değerlendiren Kavuncu, şu ifadeleri kullandı;

*Kongremizin kazananı partimiz olacaktır. Tek bir şartla; kongreye kadar geçecek süreçte, siyasi rekabette, hiç bir zaman unutmamamız gereken bir ilkemiz olmalı; ‘kongre bittiği günün sabahı birbirimizin yüzüne bakacak hukuku korumak!’

*Geçen kongrede, ‘dava arkadaşlarıma karşı kazandığım başarıyı zafer saymam’ demiştim. Bakın, çok açık söylüyorum, bu seferde diyorum ki ‘siyasi rekabet ve hırs uğruna iftira atanı, bel altı siyaset yapanı partili saymam.’

*Bana ya da diğer aday arkadaşımıza, kime yapılmış olursa olsun. Kim veya kime yapılmış demem, ‘nerede’ derim. Bulur, gereğini yapar ve bünyeden dışarı atarım.