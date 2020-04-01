İzmir’de termal kamera dönemi başladı

Corona virüsü salgının yayılmasını azaltmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi termal kamera uygulaması başlattı. İlk termal kamera sistemi metroda en çok yolcu geçişinin olduğu Konak istasyonuna kuruldu.

Sebze meyve hali, otogar, gıda çarşısı, nakliyeciler sitesi gibi yoğun insan hareketinin olduğu 20 noktada yer alacak termal kameralar sayesinde vatandaşların ateşi anlık ve hızlı bir biçimde ölçülebilecek. Vücut ısısı 38 ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

“TÜM YERLERE BU SİSTEMİ TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Özellikle yoğun olarak kullanılan kalabalık alanlarda olacak olan termal kameralar hızlı bir şekilde vatandaşların ateşini ölçecek.

Başkan Soyer, açıklamalarından şu ifadeleri kullandı;

*Bu virüsün yayılma hızını daha ciddi şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Belediye binalarımızın girişlerinde yurttaşlarımızın kontrollerini ateş ölçerler ile yapıyorduk.

*Bu tür toplu ulaşım noktalarında, aktarma alanlarında, sebze meyve ve su ürünleri halinde, nakliyeciler ve gıda çarşısı gibi yoğun vatandaş hareketinin olduğu noktalarda termal kameralar ile yüksek ateş tespitini yapacağız.

*Böylece hem ateşi yükselmiş vatandaşlarımızı hem de sağlıklı vatandaşlarımızı korumuş olacağız. Bunu 20 noktada başlatıyoruz. İhtiyaç olan tüm yerlere bu sistemi taşımaya devam edeceğiz.

YOLCULAR MEMNUN

Termal kamera uygulamasından yolcular da memnun. Yusuf Yüceoğlu, “Corona virüsünde ilk tanı çok önemli. Belediye başkanımız çok güzel bir şey düşünmüş. İşe gitmek zorunda olduğumuz için dışarıya çıkıyoruz. Her gün bu istasyonu kullanıyorum” dedi.

Nilüfer Gürkan ise “Çok iyi bir uygulama. Biz ateşimizi ölçmüyoruz. Bizlerin ihmal ettiği şeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor” dedi. Yelda Özberk ise “Eczacıyım. Burada da hastanelerdeki gibi tedbir alınıyor olması çok önemli. Bu önlemlerin alındığını gördüğüm için kendi arabamla gelmek yerine metroya biniyorum” ifadelerine yer verdi.

SOYER'DEN İZMİRLİLERE MESAJ

Sosyal medya üzerinden İzmirlilere videolu paylaşımla seslenen Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*Sevgili İzmirliler sizleri evde kalmaya davet ediyorum. Evden çıkmayın, evde kalın diyorum ama şunu bilerek söylüyorum; İzmir Büyükşehir Belediyesi sizin evde kaldığınız sürece, ihtiyaçlarınızı gidermeye, taleplerinizi yerine getirmeye hazırdır.

*Tüm personelimizle tüm araç gereçlerimizle İzmir'in tüm sokaklarına, caddelerine tüm evlerine hizmet götürme gücümüz var. Hiç endişe etmeyin. Siz evde kalın biz size her türlü hizmeti üretmeye yanınızda olmaya devam edeceğiz.

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