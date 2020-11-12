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Kaçak çalışan Suriyeli 7 doktor 5 milyon liralık ilaçla yakalandı

Kahramanmaraş'ta açtıkları kaçak kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yaparken, polisin düzenlediği operasyonla 5 milyon liralık ilaçla yakalanan Suriyeli 7 doktor, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Güncellenme: 11:01, 12/11/2020
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Kaçak çalışan Suriyeli 7 doktor 5 milyon liralık ilaçla yakalandı

Kahramanmaraş’ta, Suriyelilerin açtığı kaçak kliniklere, salı günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

5 milyon liralık ilacın ele geçirildiği operasyonda Suriyeli 6 doktor, gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorguları devam ederken, operasyonu genişleten ekipler, tespit ettikleri başka kaçak kliniğe daha operasyon düzenleyerek, 1 doktoru daha gözaltına aldı.

Polis, baskına karşı güvenlik kamerası da takılan kaçak klinikleri açan H.A., S.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D.’nin muayene dışında diş çekimi, kürtaj ve botoks yapıp, ilaç sattıkları tespit etti.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları ise tamamlandı. Sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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