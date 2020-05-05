Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler açılış tarihi belli oldu mu?

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla kafeler, restoranlar ve kıraathaneler kapanmış ve ne zaman açılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklama ile bazı düzenlemelere gidildiğini ve bazı işyerlerinin tekrar açılacağı tarihi belirtmişti. İşte restoranlar, kafeler ve kıraathaneler hakkındaki son durum…

KAFELER, RESTORANLAR VE KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü sonrası normalleşme adımları kapsamında berberler, güzellik salonları, adliyeler ve AVM'lerin açılış tarihi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ancak kafeler, restoranlar ve kıraathanelerin açılış tarihi belirtilmedi. Adı geçen işletmelerin açılış tarihi olarak corona virüsü verilerinin seyri incelenecek. İnsanların sosyal temasa dikkat etmedikleri bu tarz işletmelerin açılış tarihinin bayramdan sonra karar bağlanacağı öngörülüyor.

AVM'LERİN YEMEK KATLARI AÇIK OLACAK MI?

Bilindiği gibi AVM'ler 11 Mayıs itibariyle açık olacak. Ancak AVM'lerin yemek katları ve içinde bulunan kafeleri yine açık olmayacak. AVM'lerde bulunan giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla açık olacak.