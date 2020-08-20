Kararın ardından Güleda’nın babası konuştu: Cezayı asla kabul etmiyoruz

Isparta ilinde geçtiğimiz yıl 18 kasım tarihinde eski kız arkadaşı 19 yaşında Güleda Cankel'i öldürdüğü suçlamasıyla bugün 4’üncü kez hakim karşısına çıkan 20 yaşındaki Zafer Pehlivan'a verilen ömür boyu hapis cezası hem aileyi hem de ailenin avukatı Muğla Barosu'ndan Alev Öztürk'ün çok sert tepkisine neden oldu.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda Cankel’ in babası Mustafa Cankel , Avukatı Alev Öztürk ve Pehlivan'ın avukatı hazır bulundu.

SANIK DURUŞMADA AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Pehlivan, savunmasında cinayeti tasarlamadığını öne sürerek, “Boğazını sıktığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Acılı ailesinden özür diliyorum. Çok üzgünüm, böyle bir şeyi yapmayı asla planlamadım, bir anda kendimi kaybettim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

“KARARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Duruşmanın ardından SÖZCÜ’ye açıklama yapan baba Mustafa Cankel “Bu karar hem ailemizin hem tüm Türkiye'nin vicdanını yaralayan bir karardır. Kesinlikle bu kararı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu kararı asla kabul etmiyoruz,. Tüm beklentimiz kızımı vahşice öldüren bu katilin en ağır cezayı alması yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması yönündeydi. Ancak mahkeme böyle bir karar verdi. Bu katile en ağır cezanın verilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz” dedi.

“VERİLEN BİR HUKUK GARABETİ KARARIDIR”

Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk ise yaptığı açıklamada Zafer Pehlivan'ın “Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldığını belirterek şunları söyledi:

* Dosyada tüm deliller, tüm tanık ifadeleri ve cinayetin işlenişi en ince detayına kadar vardı. Bugün verilen karar ülkemizde özellikle kadın cinayetleri konusunda verilen kararlarda ki hukuk garabetinin hangi ölçülere ulaştığını bir kez daha gösteriyor.

* Biz hemen İstinaf mahkemesine gideceğiz ve karanın değiştirilmesini sağlamaya çalışacağız. Çünkü bu karar ne ailenin ne de Türkiye'nin vicdanında kabul edilebilecek bir karar değildir, Kararın değiştirilmesi ve verilebilecek en ağır cezanın verilmesi için aile ile birlikte hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.