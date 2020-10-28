Kayıp kadın, 10 gün sonra ormanda sağ bulundu

Mersin'in Anamur ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen ve 10 gün önce kayıplara karışan N.A, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda bulunarak Anamur Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anamur, Çarıklar Mahallesi’nde ikamet eden bir kişi psikolojik sorunları bulunan annesi N.A.’dan bir süredir haber alamadığı ihbarında bulundu.

KAYBOLDUĞU YERİN 15 KİLOMETRE UZAĞINDA BULUNDU

İhbar üzerine jandarma ekiplerince oluşturulan asayiş, komando ve JASAT timleri ile AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Yerel halkın katımı ile iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarının 10'ncu gününde kayıp N.A, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Son derece bitkin olduğu gözlenen ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen N.A, hastanede yapılan tedavisinin ardından Anamur Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.