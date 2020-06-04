Kayıp kadının cansız bedeni gölette bulundu

Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Orta Mahalle’de oturan Hatice Batmaz, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Batmaz için endişelenen yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Batmaz’ın, Cindere Baraj Göleti yakınlarında görüldüğü ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Ekiplerinin 11 saat süren aramalarının ardından Batmaz’ın cansız bedenini gölette bulundu. Botla gölete giren itfaiyenin dalgıç ekibi, Batmaz’ın cesedini sudan çıkartıp, göl kenarına getirdi. Batmaz’ın baraj göletine düşerek öldüğü sanılırken, cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)