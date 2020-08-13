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Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

06:19 -
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Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Ankara Karayolu Yemliha mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 68 AU 787 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 71 KD 709 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, Abdullah T. ise yaralandı.

FOTO: İHA

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan Abdullah T, yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi yapılan inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araç çekici ile alınırken, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

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