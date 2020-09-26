Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtıp 17 yaşındaki kızı kaçırdılar

İddiaya göre, daha önce kaçırılan ve jandarma tarafından yol kontrolü sırasında bulunan Berfin Uçar devlet korumasına alındı. Babasının isteği ile tekrar ailesine teslim edilen 17 yaşındaki Berfin'i kaçırmak için tekrar gelen F.Ç. isimli şahıs, Berfin'in kendisini balkona kilitlemesi sayesinde başarılı olamadı.

Babası Mehmet Uçar'ın Kahramanmaraş'a ifade vermeye gittiği 8 Eylül 2020 tarihinde, misafir kaldıkları dayılarının evine gelen hemşire ve sağlık görevlileri kılığındaki 3 şahıs, kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttı.

HASTANENİN BİR KAPSINDAN GİRİP ÖTEKİNDEN ÇIKTILAR

Kaçırılma olayı nedeniyle Berfin’e muayene ve test yapılması gerektiğini söyleyen şahıslar, bir yakınıyla birlikte genç kızı hastaneye götürdü.

Hastanenin bir kapısından giren ve diğer kapısından kız ile birlikte çıkan şahıslar kayıplara karıştı. Kızının hastaneden kaçırıldığını öğrenen baba ise yıkıldı. 17 gündür kızından haber alamadığını ifade eden baba Mehmet Uçar, yetkililerden kızının bulunmasını istedi. (İHA)