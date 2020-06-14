Kent diken üstünde! STK’lar da uyardı: Olağanüstü artış!

Normalleşme süreci ile birlikte Diyarbakır’da da vaka sayılarında artış yaşandı. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son 14 günde hızla arttı. Son 14 günde 450 yeni vakanın hastaneye yatırıldığı, 650 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı kent diken üstünde…

Hafta sonlarında kentin en işlek caddelerinde yoğunluk olurken vaka sayılarının artması üzerine vatandaşlar bu hafta sonu evlerine çekildi. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte az sayıda insanın dışarıda olduğu gözlendi.

STK’LAR DA UYARDI

Diyarbakır'da artan vakalar üzerine bir grup STK vatandaşları tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası’nın da bulunduğu 27 STK’nın ortak imzasını taşıyan açıklamada salgın tehdidinin devam ettiği, kontrol altına alındığına dair veri olmadığı, virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğu ve henüz bir aşısı ile tedavisinin bulunmadığı hatırlatıldı.

OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ

Tedbirlere uyulması çağrısı yinelenen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Bu nedenle alınan tedbirler insan sağlığı açısından son derece önemli ve bir o kadar da gereklidir.

* Ancak alınan bütün tedbirlere rağmen ilimizde salgından kaynaklı vaka sayısı son günlerde olağanüstü artış göstermiştir.

* Vaka sayısındaki artışın bu hızla devam etmesi durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecektir

* Kentin sağlık alt yapısının zorlanmasına neden olabilecektir.

“EVDE KAL” ÇAĞRISI

Temasın azaltılması çağrısı yapılan açıklama şöyle devam etti:

* Kişisel hijyen kurallarına uyalım. Bu dönemde hasta kişilerle karşılaşmamıza ve hastalığın yayılmasına neden olacak toplu bir araya gelişlerimizi erteleyelim.

* Zorunlu haller dışında mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım, evlerimizde kalalım. İnsanlarla temas ettiğimiz her yerde ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde maske takalım.

* Toplu taşıma araçlarına, alış-veriş merkezleri gibi yerlerde fiziksel mesafe kurallarına titizlikle uyalım.

* Evimizden çıkmak zorunda kaldığınız her an maskemizi takmayı, ellerimizi sıkça sabunla yıkamayı ihmal etmeyelim.

* Unutmayalım ki bu zorlu günleri ancak hep beraber kurallara uyarak, toplumsal dayanışma göstererek aşabiliriz.

ÇALIŞMALAR DURDU

Öte yandan çağrıda imzası bulanan Diyarbakır Ticaret Borsası’nın Yönetimi Kurulu Üyesi ve Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Resul Gündoğan (55), corona virüsü teşhisiyle tedavi gördüğü pandemi hastanesinde yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, borsadaki tüm personele test uygulandığını belirterek, 3 yönetim kurulu üyesi ile bir personel haricinde kendisi dahil herkesin testinin negatif çıktığını söyledi. Borsadaki çalışmaları durdurduklarını açıklayan Yeşil, Gündoğan’ın vefatından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, başta ailesi ve yakınları olmak üzere iş camiasına başsağlığı diledi.

KAFE KAPATILDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir kafe çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kafe kapatıldı. Filyasyon ekipleri, çalışanın temas ettiği kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye'de bugüne kadar 2 milyon 586 bin 995 test yapılırken, 176 bin 677 vaka tespit edildi. Bu vakaların 150 bin 82'si iyileşti. 4 bin 792 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybederken, 684 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.