‘Ketçap Ferdi’nin ağabeyini öldürenler yakalandı

Olay, 27 Mayıs'ta Şişli, Esentepe Mahallesi Köprülü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Karagöz saat 00.30 sıralarında 2 arkadaşıyla dışarı çıktı. Bu sırada, Karagöz'ün evinin bulunduğu sokağa giden 3 kişi tabancayla Orhan Karagöz'e peş peşe ateş etti. Dördü vücuduna biri başına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karagöz, kaldırıldığı hastanede 22 Haziran'da yaşamını yitirdi.

3 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN HUSUMETİ

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırının 2017'de meydana gelen bir cinayetle ilgili olduğu anlaşıldı. İddiaya göre, 10 Ağustos 2017'de Şişli'de yaşanan o olayda, “Ketçap Ferdi” olarak bilinen Ferdi Karagöz ve adamlarının bulunduğu bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktı. Saldırganlardan biri olduğu öne sürülen 26 yaşındaki Kaan Özcan o çatışmada hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ferdi Karagöz 22 Haziran'da ölen Orhan Karagöz'ün ağabeyiydi.

HARAÇ KAPIŞMASI

İki grup arasında 3 yıl önce yaşanan ve bir kişinin öldüğü olaydan önce 2 çatışma daha yaşanmıştı. Çatışmalar, Nişantaşı'ndaki bazı eğlence merkezlerinin haraçlarını almak için yaşanan rekabet sebebiyle başladığı belirtilmişti. O dönem polis ekipleri 2 suç grubuna da operasyon düzenlemişti.

DOKUZ ŞÜPHELİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhan Karagöz'ün öldürülmesinin de 2017’de yaşanan cinayetle ilgili olduğunu tespit edince çalışmalar yoğunlaştırıldı. Cinayeti Serdar A.'nın azmettirdiği bilgisine ulaşıldı. Araştırmalar derinleştirilince olayla ilgili 8 şüpheli daha belirlendi.

MİLAS’DA YAKALANDI

İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma” ve “Kasten Yaralama” suçlarından araması olan ve 20 suç kaydı bulunan Serdar A.’nın Milas'ta olduğu belirlendi. İlçe Jandarma birimleri ile irtibata geçen polis Serdar A.’yı yakalattı.

14 ADRESE BASKIN YAPILDI

Diğer şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan polis 36 ekiple İstanbul ve Çanakkale'deki 14 adrese baskın düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda suç kaydı olan şüpheliler, İsmail B. Ç., Oğuz A., Hamit K., Talha P., Selçuk A., Sebahattin T., Atilla Ş., Dursun Z.I. de gözaltına alındı.

SİLAH VE KILIÇ

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 buçuk metre uzunluğunda kırmızı kın içerisinde kılıç, bıçak, 2 adet nacak (küçük balta), ve 4 adet mermi ele geçirildi.

BEŞ TUTUKLAMA

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdar A., Selçuk A., Sebahattin T. İsmail Ç. ve Talha P. tutuklandı. Oğuz A, Atilla Ş, Hamit K ve Dursun Z. hakkında ise adli kontrol şartı verilerek serbest bırakıldı.