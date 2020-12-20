Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul’un tadını çıkardı

Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ

Corona virüsü tedbirlerinin artırılması ile İstanbullular kısıtlamaya uyarak haftasonu dışarı çıkmıyor. Ancak bu kısıtlamalardan muaf olan turistler, İstanbul’un gözde mekanlarında adeta VIP müşteri gibi gezebiliyor.

“BU NORMAL DEĞİL”

İstanbul’da hafta sonu kısıtlamalarına tâbi tutulmayan turistler de bu uygulamaya şaşkınlıkla yaklaşıyor. Ukraynalı olduğunu söyleyen Wolodymyr D., “bir türlü anlamıyorum. Türk vatandaşına haftasonu dışarı çıkmak yasak ama bize yasak değil. Turist olduğumuz için böyleymiş ama bu hiç normal değil. Mantıklı değil. Sosyal mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat ediyoruz ama bunlara zaten Türk vatandaşları da dikkat ediyor. Onlara yasak ama bize değil. Bu çılgınca” ifadelerini kullandı.

PASAPORT DENETİMİ

İstiklal Caddesi’ne girişlerin kontrollü hale gelmesinden bu yana, emniyet güçleri caddenin giriş ve çıkışlarında HES kodu kontrolü yapıyor. Polis ekipleri, haftasonu İstiklal Caddesi’ne girmek isteyen turistlere ise pasaport ve izin kağıdı denetimi yapıyor.

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