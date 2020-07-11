Koruma altındaki dağ keçilerini avlatmak için açılan ihale davalık oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tunceli’nin Aliboğazı, Salördek, Büyükyurt ve Çıralı gibi farklı bölgelerinde 17 dağ keçisinin avlanması için 13 Temmuz’da ihale düzenleyecek. Tunceli Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, dağ keçilerinin avlanması için açılacak olan ihalenin iptali için Malatya İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını söyledi.

“HUKUKA AYKIRIDIR”



Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi türlerinin avlattırılması için ihale açılmasına karar verilmesinin açıkça hukuka aykırı olduğunu belirten Yıldırım “Karar ülkemizin de taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne muhalefet teşkil etmektedir” dedi.



Yaban keçilerinin avlanması için 13 Temmuz’da gerçekleşecek olan ihaleye bir tepki de Tunceli Belediyesi ve Dersim Dernekler Federasyonu’ndan geldi. Ortak yapılan açıklamada, modern avcılık adı altında av turizmini spor faaliyet olarak göstermek, katliama yasal kılıf hazırlamaktır denildi.