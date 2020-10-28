KYK burs ve kredi başvurusu başladı! KYK bursundan kimler yararlanabilir?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla KYK burs ve kredi başvurusunun başladığını duyurdu.

KYK YURT VE BURS BAŞVURU EKRANI

KYK burs ve kredi başvuruları 3 Kasım Salı günü saat 23.59‘a kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

– Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

– ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

– Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

– Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

– Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

KYK YURT VE BURS BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

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