Lokanta, kafe ve restoranların açılış tarihi belli oldu mu? AVM’lerin yemek katı açılacak mı?

Corona virüsünün ülkemizde ilk görüldüğü tarih olan Mart ayında, bazı işletmelerin geçici olarak kapanmasına karar verilmişti. Sosyal mesafe kuralına uyulmasının zor olduğu, berberler, kafeler, lokanta ve restoranlar kapanmıştı. Hafta başında açıklanan kararlarla, corona virüsü karşısında bazı normalleşme adımları atılacağı açıklandı. Peki, kafeler, lokanta ve restoranlar ne zaman faaliyete geçecek? İşte cevabı

KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü sonrası normalleşme adımları kapsamında berberler, güzellik salonları, adliyeler ve AVM’lerin açılış tarihi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ancak kafeler, restoranlar ve kıraathanelerin açılış tarihi belirtilmedi. Adı geçen işletmelerin açılış tarihi olarak corona virüsü verilerinin seyri incelenecek. İnsanların sosyal temasa dikkat etmedikleri bu tarz işletmelerin açılış tarihinin bayramdan sonra karar bağlanacağı öngörülüyor.

AVM’LERİN YEMEK KATLARI AÇIK OLACAK MI?

Bilindiği gibi AVM’ler 11 Mayıs itibariyle açık olacak. Ancak AVM’lerin yemek katları ve içinde bulunan kafeleri yine açık olmayacak. AVM’lerde bulunan giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla açık olacak.