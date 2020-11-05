Mahkemeden deprem provokatörü hakkında anlamlı karar

İzmir'deki 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 30 Ekim'de Facebook hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen Neriman K. (50) hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ümraniye'deki evinden gözaltına alınan Neriman K., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

İfade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan, Neriman K.'yı “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan adli kontrol talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Savcılık, şüpheli Neriman K.'nın paylaşımlarının kamuoyunda tepki çektiğini belirterek, İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim ve seminere katılması şeklinde adli kontrol uygulanmasını istedi.

DEPREM VE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİNE KATILACAK

Sulh Ceza Hakimliği, Neriman K. hakkında İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim ve seminer alması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.