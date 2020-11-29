Mansur Yavaş’tan iş yerleri kapanan esnafa: Çare olacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Pandemi sürecinde iş yeri kapanan ve işsiz kalan esnaf için yapılabilecek ortak çalışmaları ve çözüm önerilerini masaya yatıran Yavaş, “yakınınızda değil yanınızdayız” mesajı verdi.

Toplantıya Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Faruk Çınkı ve Mustafa Kemal Çokakoğlu ve çok sayıda esnaf katıldı.

“İYİLİK HAREKETİ SALGINDAN DAHA HIZLI”

Bu süreci iş birliği içinde çözmenin önemine değinen Yavaş, Ankara Ticaret Odası ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan garsondan komiye kadar hizmet sektöründe çalışan ve mağdur olan esnaf gruplarının listesini de istedi. Esnaf gruplarından gelecek olan listelere göre Büyükşehir Belediyesinin imkanları doğrultusunda yardımlarının çeşitlilik kazanabileceğini vurgulayan Yavaş şöyle konuştu:

* Başlattığımız iyilik hareketi salgından daha hızlı hareket ediyor. Evine ekmek götüremeyenlere yardımcı olmak boynumuzun borcu. Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Sizlerle yapacağımız iş birliğiyle bunu çözeceğiz. Kafe ve lokantalarını kapatan esnafımızdan karantinadaki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere yemek de temin edeceğiz. Pandemi nedeniyle işsiz kalan, iş yeri kapanan ve gelirinden mağdur olan esnafımız için herkesle bir araya geleceğiz.

* Ne yapabiliriz? Nasıl çözümler üretebiliriz hepsini konuşacağız. Belediye bütçesinden neler yapabilir? Yapacağımız hazırlıklarda sizleri de dinlemek istedik. Şimdi daha fazla dayanışma zamanı. Yakınınızda değil yanınızdayız, çare olacağız. Pazartesi gününden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız.

* Dolayısıyla biz mağdur esnafımızın sayısını belirleyip, bir an evvel en azından gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde üstümüze düşeni belediye olarak yapmayı planlıyoruz. Gerekli yerlere de duyurmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelerek mağduriyeti en aza indirmek, tedbirleri en üste çıkarmak istiyoruz.

LOKANTACI ESNAFINA MÜJDE

Lokantacı esnafına can suyu olacak yeni bir projeyi kısa süre içinde hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıklayan Yavaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi nedeniyle kafelerin ve lokantaların kapanmasıyla mağdur olan esnaftan yemek temin ederek, corona virüsü hastalarına ulaştıracağız” diye konuştu.

ATO’DAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Pandemi sürecinde esnafa olan desteğinden dolayı Başkan Yavaş'a teşekkür eden ATO Başkanı Gürsel Baran, “Tüm dünyanın ne bizden fazlası ne bizden eksiği var. DSÖ kötü bir sınav verdi ve sınıfta kaldı. Dünya sınıfta kaldı. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a bu süreçte gösterdiği hassasiyet ve çalışmalar için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.