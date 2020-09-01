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Maskesiz validen corona denetimi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, korona tedbirlerini incelemek için ilçe ve mahallelerde denetim yaptı.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
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Maskesiz validen corona denetimi

Vali denetim sırasında maske takmadı. Valiyi karşılayan ve maskeli olan vatandaşların bir bölümünün ise daha sonra maskelerini çıkardıkları görüldü. Vali, Acıpayam İlçesin'deki Yeşilyuva mahallesinde binlerce kişinin çalıştığı Ayakkabıcılar Sitesinde de işçilerle yine maskesiz olarak görüştü.

Ali Fuat Atik

Vali Atik'in ziyaretinden hemen önce, AKP'li Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Sevkan, cami hoparlörlerinden anons yaparak, ilçede artış gösteren salgına karşı halkı uyarmıştı. Başkan Sevkan, özellikle Yeşilyuva mahallesindeki vaka sayısının yüksek olduğunu, tedbirlere uyulmamasının kötü sonuçları olabileceğini  de belirtmişti.

Son güncelleme: 01:52 01.09.2020
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